الطوارئ والدعم: فريق الإنقاذ الليبي ما زال مستمر في مهامه الموكلة إليه لمساعدة الفريق التركي

أكد المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم “مالك مرسيط”، أن الفريق التابع للمركز في تركيا، أنشأ مستشفى ميدانيا داخل مستشفى أنطاكيا العام لمساندة الفريق الطبي التركي في استقبال جرحى الزلزال..

وأضاف “مرسيط” في تصريحات صحفية، أن الفريق أسعف عدد حالات فاق الـ30 حالة، مشيرا إلى أن هناك مجموعة توجهت لمنطقة هكاي لمساندة هيئة السلامة الوطنية وجهاز البحث الجنائي في عمليات البحث عن ناجين..

وتابع “مرسيط” قائلا: انتشل الفريق التابع للمركز ما يقارب 6 جثث من تحت الأنقاض. مؤكدا، أنه ما زال فريق الإنقاذ الليبي مستمر في مهامه الموكلة إليه.

كما لفت إلى أن، الفريق الليبي للدعم والإنقاذ هو الفريق العربي الوحيد الذي أنشأ مستشفى ميدانيا عربيا في مدينة أنطاكيا، من بين عدة فرق من كافة الدول..

مضيفا: نحن على استعداد للتوجه لسوريا وتقديم المساعدة وذلك بعد أن يتم التنسيق مع السلطات السورية..