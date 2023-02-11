الأرصاد الجوية : امطار جيدة وغزيرة على هذه المناطق في ليبيا غدًا الأحد 12 فبراير 2023

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، السبت هطول امطار جيدة يوم غدًا الاحد الموافق 12 فبراير 2023، على مناطق شمال غرب ليبيا خاصة على الدواخل وأقصى الساحل الغربي .

وأفادت الأرصاد الجوية، بأن الفرصة مهياة لسقوط امطار جيدة يوم الغد الاحد 12/02/2023 على مناطق شمال غرب ليبيا خاصة على الدواخل واقصى الساحل الغربى وقد تكون غزيرة احيانا مما تسبب فى تجمع المياه فى الاماكن المنخفضة واغلاق الطرق وجريان بعض الاودية المحلية. وأهاب المركز الوطني للأرصاد الجوية، المواطنين بتوخي الحيطة والحذر والتنبه لذلك . الصورة التالية توضح المناطق المهيأة لسقوط الامطار :

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