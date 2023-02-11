عدد من مراقبات التعليم تعلن يوم غدا الاحد عطلة رسمية

أفادت عدد من مراقبات التعليم، بتعليق الدراسة بكافة المدارس ليوم غدًا الاحد الموافق 12 فبراير 2023، وذلك بسبب سوء الاحوال الجوية .

وأعلنت كلًا من مراقبات تعليم (مسلاتة، الخمس، صرمان وعين زارة، سوق الجمعة، جنزور) تعليق الدراسة ليوم الغد الاحد بسبب الاحوال الجوية .

وفي السياق، أتخذت مراقبة تعليم تاجوراء قرار تعليق الدراسة ليوم الغد الاحد بعد التشاور مع المجلس البلدي.

من جانبها، أعلنت مراقبة التربية والتعليم ببلدية العزيزية بان الدارسة تسير بالشكل الاعتيادي في كافة الموسسات التعليمية العامة والخاصة التابعة للمراقبة ودعت الساده مدراء المدارس التقيد بما جاء في الإعلان.

بدورها، قررت مراقبة التعليم (قصر بن غشير) يوم غدا الأحد يوم دراسي عادي .