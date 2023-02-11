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الإعلام الحربي: حملة المداهمة ضد أوكار المجرمين وتجار المخدرات نُفّذت بتعليمات القائد العام

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

قالت، شعبة الإعلام الحربي للجيش الوطني، اليوم السبت، إن عملية المداهمة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية لأوكار المجرمين وتجار الخمور والمخدرات في بنغازي جاءت تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

وأضافت الشعبة، أن العملية أسفرت عن القبض على عدد من المجرمين ومُصادرة أعداد كبيرة من الخمور المحلية والمستوردة، والمخدرات والحبوب المهلوسة.

وأكدت الشعبة، أن العملية تأتي ذلك ضمن عمل القوات المُسلحة والأجهزة الأمنية لفرض القانون ومكافحة كافة الظواهر السلبية داخل بنغازي.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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