الطوارئ والدعم: انتشال 6 جثث من تحت أنقاض المناطق المتضررة في تركيا

الوطن|رصد

أكد المتحدث باسم مركز الدعم وطب الطوارئ مالك مرسيط أنه تم انتشال 6 جثث من تحت الأنقاض اليوم السبت بمساعدة فرق هيئة السلامة الوطنية بمناطق متضررة في تركيا.

وقال مرسيط إن الذين كانوا يساعدون في انتشال الجثث شعروا بهزة ارتدادية بالمستشفى الميداني الذي أقامت فيه البعثة في أنطاكية، متبعًا “سيتوجه عدد من عناصرنا إلى غازي عنتاب للمشاركة مع فرق الإنقاذ الموجودة هناك“.

وأضاف مرسيط في تصريحات صحفية، أن الفريق أسعف عدد حالات فاق الـ30 حالة، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة توجهت لمنطقة هكاي لمساندة هيئة السلامة الوطنية وجهاز البحث الجنائي في عمليات البحث عن ناجين.