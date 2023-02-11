عبد الجليل: تشكيل لجنة لتفعيل مصحة “الإرادة” لمعالجة الإدمان في بنغازي

أصدر وزير الصحة بالحكومة الليبية عثمان عبد الجليل قرارًا بتشكيل لجنة للوقوف على احتياجات مصحة الإرادة لمعالجة الإدمان من أجل تفعيلها في أسرع وقت ممكن.

ويأتي هذا القرار تزامنًا مع العمل الكبير الذي تقوم به القوات المسلحة العربية والأجهزة الأمنية والشرطية من مداهمة أوكار الفساد والمخدرات بأحياء مدينه بنغازي.

وأكد عبد الجليل في بيانٍ لوزارة الصحة أن مصحة الإرادة لمعالجة الإدمان ستوفر احتياجاتها لمعالجة نتائج العبث بأبناء ليبيا ممن وقعوا في مشكلة الإدمان على المخدرات، مشيرًا إلى أن هذه المصحة ستكون جاهزة بإشراف وزارة الصحة لاستقبال الحالات ومعالجتهم وتأهيلهم للخروج من حالات الإدمان والتعاطي.