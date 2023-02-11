المنفي يؤكد ضرورة وضع قوانين للانتخابات الليبية قبل نهاية أبريل

دعا محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، لإنجاز «قوانين توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، قبل نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل»، في مسعى للضغط على مجلسي النواب والدولة؛ للإسراع بوضع قاعدة دستورية للانتخابات، واتساقاً مع دعوة أممية وإيطالية في هذا الشأن.

واستبق المنفي، الذي يعتبر نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، اجتماعه مع المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني بمدينة بنغازي، التي وصلها أمس لإجراء محادثات، قال إنها «ستشمل فعاليات بالمدينة»، بتأكيده أن «تحقيق الإجماع الوطني والدولي على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي قبل نهاية سنة 2023، يتطلب إنجازاً صحيحاً وشفافاً لقوانين انتخابية توافقية قبل نهاية أبريل المقبل، أو العمل بالتشريعات النافذة».

وكتب في بيان عبر «تويتر»: «نحن ملتزمون بخارطة الطريق الحاكمة للمرحلة، والمنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، ومخرجات برلين وقرارات مجلس الأمن؛ لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية وتحقيق الهدف الأسمى منها».

وجاء هذا البيان بعد ساعات من اتهام وجهه موسى الكوني، نائب المنفي، للأطراف جميعها في ليبيا بعرقلة الانتخابات؛ لأنها «تريد أن تكون هي صاحبة السلطة المطلقة».

وادعى في تصريحات تلفزيونية، مساء أول من أمس، أن «حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي يعترف بها المجتمع الدولي، قادرة على إجراء الانتخابات».

وعلى الرغم من أنه أرجع فشل هذه الحكومة في إتمام الانتخابات إلى «مصالح الأطراف الدولية أو المحلية»، فإن الكوني اعتبر أنه «لا بد من الذهاب للانتخابات، وأن يتمكن الرئيس القادم من السيطرة على كل البلاد»، لافتاً إلى أن «الصراع في ليبيا على الحكم والمال؛ لأن المسلحين لا يتبعون لأحد، ولا ينصاعون بشكل حقيقي لأوامر الدولة».

في المقابل، جدد عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، دعوتهما للأطراف جميعها، بمن فيهم رئيسا مجلسي النواب والدولة، إلى «تسهيل إجراء الانتخابات من خلال اتفاق واضح وقابل للتنفيذ على إطار دستوري»، كما طالبا المجتمع الدولي بـ«توحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية شاملة».

وأعرب باتيلي، وفقاً لبيان أصدره عبر «تويتر» مساء أول من أمس، عقب اجتماعه في روما مع تاجاني عن «تقديره للدعم الإيطالي المستمر لجهود الأمم المتحدة في تسهيل إجراء الانتخابات خلال العام الحالي»، مبرزاً أنهما ناقشا التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا.

من جهته، تعهد تاجاني بالعمل مع البعثة الأممية في ليبيا للحفاظ على وحدة البلاد، وتنظيم الانتخابات في العام الحالي، معتبراً أن استقرار ليبيا «من أولويات السياسة الخارجية الإيطالية، وكذلك لمواجهة تدفقات الهجرة غير المشروعة».

بدوره، رأى نيكولا أورلاندو، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا، أن الاستقرار والرخاء الليبيين «يندرجان ضمن المصلحة الوطنية لإيطاليا».

في غضون ذلك، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، إنها أكدت مع وزير الخارجية التونسي الجديد نبيل عمار، الذي هنأته هاتفياً بمناسبة تعيينه، «حرصهما على مواصلة العمل على تعزيز روابط الأخوة، والتعاون المشترك، وتوطيد العلاقات التاريخية بين البلدين، واستمرار التنسيق والتشاور في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».