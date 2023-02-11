اليسير: من المؤسف أن تكون تركيا شريكة لنا.. فليبيا تحتاج لشراكة مع دول قيادية في النزاهة

قال عضو المؤتمر الوطني العام السابق، عبدالمنعم اليسير، أن الفساد المستشري في تركيا ليس من الصعب ملاحظته وتاثير الفساد وخيمة على كل شيء.

متساءلا عن دور الفساد الكبير في تصدع السدود والمباني في تركيا.‏ وكتب اليسير منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” قائلا: الشرطة التركية تقبض على المقاوليين والمسؤولين عن البناء اثناء هروبهم في المطار..

مضيفا: السبب هو رداءة مواد البناء، كانت هناك عمارات سكنية قديمة لم تتأثر بالزلزال لأنها مطابقة للمواصفات أما هذه العمارات مضى على بناءها عام واحد فقط وانهدمت..

متابعا: للأسف ، سوف نستيقظ يوما ونكتشف المصائب التي تسببت بها الشركات التركية التي تعاقد معها جهاز النهب لتطوير المرافق الادارية..

لافتا إلى أن، الفساد المستشري في تركيا ليس من الصعب ملاحظته وتاثير الفساد وخيمة على كل شيء. وتابع قائلا: عندما تسافر عن طريق مطار اسطنبول وتتمعن في بعض المناطق ترى ببساطة رداءة التنفيذ وهذا دليل على أن مستوى الفساد عالي، لانه اذا كانت الأمور واضحة لعابر السبيل من المستحيل ان تكون غائبة على المفتشين وهذا يدل على الفساد..

وأضاف “اليسير” أن، ترتيب تركيا في الفساد ليس سيء فقط ولكنه يزداد سواء مع اردوغان. لقد تراجع ترتيب تركيا في الفساد من 50 في 2012 الى 38 في 2021 من 180 دولة..

وتابع: أن صعود أردوغان وحزبه الى السلطة كان معبد بالفساد والرشاوي ، بدأت في القمامة وانتشرت الى عدة قطاعات. وكان لجهاز نهب الدبيبة دور كبير في فتح الطريق لأردوغان وشركاته الفاسدة.

واختتم منشوره قائلا: من المؤسف أن تكون تركيا شريك لليبيا في أي شيء لان ليبيا تحتاج الى أن تكون شريك مع دول قيادية في النزاهة وليس من القاع وفي طريقها الى أسفل القاع. على حد قوله..