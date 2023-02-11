المباشرة في إزالة العشوائيات لصيانة عمارات بوهديمة بالكامل

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أكدت، لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في إزالة العشوائيات والركام للبدء في صيانة وإعمار عمارات منطقة بوهديمة بالكامل.

جاء ذلك بعد تنفيذ الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة حملة مداهمة ضد أوكار تجارة المخدرات وسط حي بوهديمة، والتي لاقت ترحيبا كبيرا من المواطنين.

وداهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمساندة من القوات المسلحة مصانع خمور محلية ومخازن خمور مستوردة في منطقتي بوهديمة والوحيشي ببنغازي.

وأكد مديرية أمن بنغازي أنه تم ضبط كميات كبيرة من الخمور والمخدرات، والقبض على العديد من مروجي المخدرات.