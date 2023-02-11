وزارة الداخلية تعلن جهود فرق الإغاثة الليبية في إنقاذ ضحايا زلزال تركيا

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، السبت، حصيلة جهود الفرق الليبية المشاركة في إنقاذ ضحايا زلزال تركيا منذ الخميس الماضي.

ووفق حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية، جرى انتشال 36 جثة وإنقاذ ستة أشخاص في 40 موقعاً تركياً حدده فريق مكتب كلاب الأثر التابع لجهاز المباحث الجنائية الليبية، فيما عمل على هذه المواقع فريق هيئة السلامة الوطنية للبحث والإنقاذ.

وجرى يوم الخميس انتشال 20 جثة وإنقاذ أربعة شخاص من 24 موقعا جرى تحديدها، فيما شهد يوم الجمعة انتشال ثماني جثث وإنقاذ شخصين من عشرة مواقع، وانتشلت فرق الإنقاذ ثماني جثث اليوم السبت، من 16 موقعا جرى تحديدها.

وأعلنت حكومة الوحدة الوطنية إرسال أطنان من المساعدات بها أدوية ومواد غذائية إلى كل من سوريا وتركيا، لمساندة المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلدين الإثنين الماضي.

وأكدت الحكومة في بيان اليوم، انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لمساعدة الشعبين السوري والتركي، اليوم السبت، موضحة أن الشحنات ضمت خيم وأغطية ومدافئ ومواد غذائية مختلفة.

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وقُتل أكثر من 25 ألف شخص في الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، حسب آخر أرقام رسمية أعلنت اليوم السبت.