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اللواء “أبو زريبة” يؤكد على ضرورة مكافحة الظواهر السلبية بالمنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 48 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

ناقش وزير الداخلية اللواء “عصام أبوزريبة” مع مُساعده للشؤون الأمنية المكلف العميد “توفيق شعبان”، ورئيس ديوان الوَزارة بِالمنطقة الجنوبية اللواء “عبدالسلام الشريف” عدد من مشروعات الوزارة بالمنطقة الجنوبية، وبحث أخر التطورات الأمنية وسبل حلها

كمَا نُوقش خلال الاِجتماع الذي عقد اليوم السبت  سُبل التعاون بين الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمنطقة؛ لضبط الخَارجين عن القانون والمطلوبين للحفاظ على الأمن والاِستقرار.

وَشددّ اللواء ابو زريبة على ضرورة التعاون بيّن الاجهزة؛ للحفاظ على الأمن بالمنطقة والقضاء على الظواهر السلبيّة.

 

الوسوم

#المنطقة الجنوبية الأجهزة الأمنية الخارجين عن القانون القضاء على الظواهر السلبيّة اللواء عصام أبوزريبة

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الوطن الليبية

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