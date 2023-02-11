وزارة الداخلية: استمرار الحملة الأمنية في القضاء على أوكار الجريمة والفساد في ربوع ليبيا كافة

قالت وزارة الداخلية إن الحملة الأمنية التي شهدتها مدينة بنغازي، فجر السبت، استهدفت أوكار الجريمة المنظمة في المدينة.

وأوضحت الوزارة في إيجاز صحفي، إن الحملة نفذتها قوة أمنية مشتركة من القوات المسلحة ووزارة الداخلية، وأسفرت عن مصادرة كميات كبيرة من الخمور والمخدرات بجميع أنواعها فضلا عن أسلحة نارية كانت مع مطلوبين في قضايا سابقة جرى ضبطهم.

وأكد الإيجاز استمرار الحملة في القضاء على أوكار الجريمة والفساد في ربوع ليبيا كافة، مقدما الشكر إلى المشاركين في الحملة على جهودهم.