أبوزريبة يبحث آخر التطورات الأمنية والخدمية بالمنطقة الجنوبية

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

11 February, 2023

ناقش وزير الداخلية بالحكومة الليبية المصادق عليها من البرلمان عصام أبوزريبة، برفقة مساعده للشؤون الأمنية، مع رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، عددا من مشروعات الوزارة بالمنطقة الجنوبية، وآخر التطورات الأمنية بالمنطقة.

وركز الاجتماع على المشاكل والعواقب التي تواجه عمل الأجهزة الأمنية، وسبل التعاون بين كافة الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمنطقة لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين والحفاظ على الأمن والاستقرار.

وشدد أبوزريبة على ضرورة التعاون بين الجميع؛ للحفاظ على الأمن بالمنطقة والقضاء على الظواهر السلبية.

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