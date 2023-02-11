حكومة الوحدة الليبية ترسل أطنان من المساعدات إلى سوريا وتركيا

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، إرسال أطنان من المساعدات بها أدوية ومواد غذائية إلى كل من سوريا وتركيا، لمساندة المتضررين من الزلزال الذي ضرب البلدين الإثنين الماضي.

وأكدت حكومة الوحدة، في بيان اليوم السبت، انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي لمساعدة الشعبين السوري والتركي، موضحة أن الشحنات ضمت خيم وأغطية ومدافئ ومواد غذائية مختلفة.

وقُتل أكثر من 25 ألف شخص في الزلزال الذي ضرب سورية وتركيا، بحسب آخر أرقام رسمية أعلنت اليوم السبت.

والثلاثاء الماضي، وجّه رئيس الحكومة عبدالحميد دبيبة بإرسال شحنة مساعدات إنسانية تتمثل في أدوية وملابس أطفال وخيم وأغطية ومراتب، دعماً للشعب السوري في تداعيات الزلزال، بعد أن أرسل برقية تعزية إلى رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس.