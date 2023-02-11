البرغوثي: يجب بناء منظومة اقتصادية اجتماعية لمعالجة العجز الغذائي

الوطن|رصد

شارك عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي حسن البرغوثي مُمثلاً لرئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي انعقد اليوم السبت بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.

ونقل البرغوثي خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، تعازي الرئيس للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين وأدى إلى وقوع آلاف الضحايا والجرحى.

وأكد عضو مجلس النواب خلال الكلمة على أن تحديات الأمن الغذائي أصبحت تُمثل هاجسًا دوليًا لارتباطها بمفهوم الأمن الشامل، لافتًا إلى أن مواجهة هذه التحديات في الوطن العربي أضحى قضية محورية لا يمكن تركها للظروف والمتغيرات، مؤكدًا على أن وضع الأمن الغذائي العربي في ظل مُعدلات ازدياد الفجوة الغذائية يتطلب اتخاذ مجموعة من السياسات الفاعلة لبناء منظومة اقتصادية اجتماعية تُعالج قصور تنمية الإنتاج الزراعي لمعالجة العجز الغذائي.

وأشار البرغوثي إلى أن الأمن الغذائي في الدول العربية يتطلب نقلة نوعية للاهتمام بالقطاع الزراعي وإعطائه الأولوية في برامج الحكومات الاقتصادية، كما يتطلب تظافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار لتوفير مُستقبل أفضل يُلبي تطلعات الشعوب العربية في التنمية والازدهار.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية قد أصدر بيانه الختامي الذي أقر فيه الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي تحت عنوان “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي“، والتي تضمنت التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي وكذلك التوصيات البرلمانية التي تُساهم في معالجة المشكلة.