لن نسمح للخارجين عن القانون بتشويه منطقتي بوهديمة والوحيشي اللتان قدمتا الكثير لأجل الوطن

أخبار ليبيا 24

أكد، وكيل وزارة الداخلية، فرج قعيم، بأن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة لن تسمحا للخارجين عن القانون بتشويه منطقي بوهديمة الوحيشي اللتان قدمتا الكثير لأجل الوطن وقوافل من الشهداء.

وقال قعيم، في بيان مسجل، ” نؤكد أن منطقتي بوهديمة والوحيشي منطقتين قدّمتا الكثير لأجل الوطن وقوافل من الشهداء ولن نسمح للخارجين عن القانون بتشويه ما قدمته هذه المناطق”.

جاء ذلك على خلفية الحملة الأمنية التي داهمت السبت أوكار بيع المخدرات وتصنيع الخمور في منطقتي بوهديمة الوحيشي ببنغازي.

وأكد قعيم، أن الحملة شملت إلقاء القبض على المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار لدى النيابة العامة.

وقال، “في هذه اللحظات التي يسجلها التاريخ نبشر كافة أهالي مدينة بنغازي بنجاح أبنائكم من القوات المسلحة ووزارة الداخلية في دحر أوكار الفساد بدون أي خسائر بشرية وبسيطرة تامة على هذه المواقع ونطمئن أهلنا بأننا لن نتوقف ولن نترك مكانًا للخارجين عن القانون بعد اليوم”.