العمامي يكشف لأخبار ليبيا 24 تفاصيل عملية مداهمة أوكار بيع المخدرات في بوهديمة

أخبار ليبيا 24

كشف، رئيس قسم النجدة بمديرية أمن بنغازي، اللواء جمال العمامي تفاصيل الحملة الأمنية الموسعة ضد أوكار المخدرات والخمور بمنطقتي بوهديمة والوحيشي في بنغازي.

وقال العمامي، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن الحملة الأمنية الموسعة انطلقت السبت على تمام الساعة 4:30 صباحا، بمشاركة الأجهزة الأمنية مدعومة بوحدات من القوات المسلحة.

وأضاف، أن الخطة ارتكزت على تقسيم المجموعات والمناطق المستهدفة التي تتواجد بها الأوكار والمروجين إلى 4 مربعات.

وأوضح العمامي، أن مجموعته دخلت إلى منطقة بوهديمة، وتمت مداهمة أكثر من 20 موقعا “وكر” بين مخازن ومصانع للخمور محلية الصنع وشبابيك البيع والترويج.

وقال، “تم القبض على عدد من المطلوبين من الجنسية الليبية والمصرية والتشادية والسودانية أيضاً”، مؤكدًا أنه ستتم ملاحقة من لاذ من المطلوبين بالفرار منهم بعد تجهيزهم في قوائم.

مصانع كبيرة للخمور

وأكد العمامي، أنه تم ضبط نحو أكثر من 50 ألف لتر من الخمور المحلية المعدة للبيع، بالإضافة إلى 170 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش “قورصة كبيرة”، وأكثر من 2400 قطعة حشيش مختلفة الأحجام، وحوالي 18 ألف قرص من حبوب الهلوسة “ترامدول واكسترا وبترل” وغيرها.

كما أكد مصادرة شاحنة مبردة “ثلاجة” كبيرة محملة بخمور مستوردة بأصناف مختلفة.

وأشار العمامي، إلى أن المضبوطات المذكورة تم ضبطها فقط في مربع واحد، والذي اقتحمته المجموعة التي يقودها.

وأفاد العمامي، في حديثة لأخبار ليبيا 24، أن تم العثور على مصنع كبير جداً للخمور محلية الصنع بينها خمور مجهزة وأخرى قيد التجهيز والتحضير، ومزود بمعدات كأنه محطة وقود ويحوي على خزانين اثنين كبيرين، أحدهما سعته 20 ألف لتر والآخر أكثر من 30 ألف لتر.

ملاحقة المطلوبين

كما أفاد بأنه تم ضبط ثلاثة مصانع أخرى في ثلاث عمارات سكنية، وكل عمارة متكونة من ثلاثة طوابق تعتبر مصانع خمور محلية الصنع، ناهيك عن شبابيك البيع والمخازن أيضا.

وأكد، رئيس قسم النجدة، أن الحملة الأمنية الموسعة مستمرة ولن تنتهي، وأن هذه المضبوطات في المربع المكلفة به مجموعته فقط، وليس لديه تفاصيل حول ما تم ضبطه من قبل باقي المجموعات.

كما أكد أن هناك قوائم للمطلوبين الذين ستتم ملاحقتهم بعد أن لاذو بالفرار بعد انطلاق العملية.

وقال في ختام حديثه، قال العمامي، إن مداهمة أوكار تجارة المخدرات والخمور في بنغازي، يعد انتصار معنويًا كبيرًا جدًا للمشاركين بالحملة الأمنية، حتى وإن لم يتم القبض على جميع المطلوبين.