لجنة إعادة الإعمار تباشر في إزالة العشوائيات والركام لصيانة عمارات بوهديمة بالكامل

باشرت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في إزالة العشوائيات والركام للبدء في صيانة وإعمار عمارات منطقة بوهديمة بالكامل، بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية.

جاء ذلك إثر عملية المداهمة الأمنية التي نفّذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع القوات المسلحة لأوكار المجرمين وتجار المخدرات والخمور في المنطقة فجر اليوم السبت.

وقالت اللجنة، إنها “باشرت بالتنسيق مع القوات المسلحة ووزارة الداخلية في إزالة العشوائيات والركام للبدء في صيانة وإعمار عمارات بوهديمة بالكامل”.

وداهمت قوات الأمن والجيش، اليوم، أوكار تجارة المخدرات في بوهديمة. وأكدت، شعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني، أمس السبت، أن عملية المداهمة التي قامت بها الأجهزة الأمنية لأوكار المجرمين وتجار الخمور والمخدرات في بنغازي أتت ضمن عمل القوات المُسلحة والأجهزة الأمنية لفرض القانون ومكافحة كافة الظواهر السلبية داخل المدينة.

وقالت الشعبة، إن العملية نُفذت بتعليمات نت القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر.

وأضافت الشعبة، أن العملية أسفرت عن القبض على عدد من المجرمين ومُصادرة أعداد كبيرة من الخمور المحلية والمستوردة، والمخدرات والحبوب المهلوسة.

وحظيت، الحملة بتأييد واسع، حيث أبدت عدة أوساط ارتياحا كبيرا للحملة المشتركة التي نُفّذت في حي بوهديمة وحي الوحيشي فجر اليوم.