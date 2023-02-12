اقعيم: بوهديمة والوحيشي قدمتا الكثير للوطن ولن نسمح للخارجين عن القانون بتشويههما

العنوان

شدد، وكيل وزارة الداخلية، فرج اقعيم العبدلي، في بيان بشأن الحملة الأمنية المشتركة ضد أوكار بيع المخدرات والخمور في بنغازي، على أن القوات المسلحة ووزارة الداخلية لن تسمحا بتشويه منطقتي بوهديمة والوحيشي من قبل الخارجين عن القانون.

وأكد اقعيم، على أن منطقتي بوهديمة والوحيشي، قدمتا الكثير لأجل الوطن وقوافل من الشهداء.

وقال اقعيم، ” نؤكد أن منطقتي بوهديمة والوحيشي منطقتين قدّمتا الكثير لأجل الوطن وقوافل من الشهداء ولن نسمح للخارجين عن القانون بتشويه ما قدمته هذه المناطق”.

وأضاف، أن الحملة شملت إلقاء القبض على المطلوبين الصادرة بحقهم أوامر ضبط وإحضار لدى النيابة العامة.

وقال وكيل وزارة الداخلية، “نبشر كافة أهالي مدينة بنغازي بنجاح أبنائكم من القوات المسلحة ووزارة الداخلية في دحر أوكار الفساد بدون أي خسائر بشرية وبسيطرة تامة على هذه المواقع”.

وأضاف، “نطمئن أهلنا بأننا لن نتوقف ولن نترك مكانًا للخارجين عن القانون بعد اليوم”.

وداهمت أجهزة وزارة الداخلية والقوات المسلحة، فجر السبت، أوكار بيع المخدرات بمنطقتي بوهديمة والوحيشي بنغازي، حيث تمكنت القوى المشاركة في الحملة من ضبط كميات كبيرة من المخدرات والخمور، التي يجري بيعها وتصنيعها من قبل الخارجين عن القانون.