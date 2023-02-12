المنفي يبحث مع المشير حفتر سبل إنجاز المسار الانتخابي في ليبيا

غادر رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي مدينة بنغازي، متوجهاً إلى طرابلس بعد مشاورات أجراها مع القائد العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، ونشطاء من المدينة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن المنفي، التقي المشير خليفة حفتر، في مدينة بنغازي، ضمن لقاءاته ومشاوراته الوطنية لإنجاز المسار الانتخابي، واستحقاقات المرحلة التمهيدية.

والخميس، التقى المنفي، عدداً من رؤساء الأحزاب السياسية، وذلك لبحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وتمحور لقاء المنفي حول دعم مشروع المصالحة الوطنية الذي يتبناه المجلس الرئاسي، ومساعيه للخروج من حالة الانسداد السياسي والوصول بليبيا لبر الأمان عبر انتخابات حرة ونزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف.