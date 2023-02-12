بلحاج: حقبة الجماعة الليبية المقاتلة انتهت عندما كنت في السجن وبدأت بعدها مرحلة الثورة

الوطن| رصد

قال رئيس الحزب الوطني أمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقاً عبد الكريم بلحاج، إن حقبة الجماعة الإسلامية المقاتلة انتهت منذ أن كان في السجن قبل ثورة 2011، مضيفاً أنه بدأت بعد ذلك مرحلة ثورة فبراير التي بدأ معها بالانحياز لدور الشعب الليبي والإيمان بحريته بالتعبير عن مطالبه، حيث شارك فيها لأنه كان معارضاً لرئيس النظام الليبي السابق معمر القذافي منذ نشأته.

بلحاج وفي لقاء تلفزيوني رصده موقع الوطن، أوضح أنه تم تكليفه برئاسة المجلس العسكري في طرابلس ، إلا أنه استقال بإرادته، لإيمانه بالتعددية الحزبية واختلاف الآراء، كما أنه اعتبر نفسه متأخراً عن حرب فجر ليبيا، ولم يشارك في أي حرب منذ استقالته من المجلس العسكري، وهذا ما دفعه لتأسيس حزب الوطن الليبي.