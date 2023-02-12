لسقوط الأمطار.. تعطيل الدراسة في “جنزور وسوق الجمعة وعين زارة” اليوم الأحد

أعلنت بلديات جنزور وسوق الجمعة وعين زارة تعليق الدراسة اليوم الأحد؛ نظرا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.

وقالت بلدية جنزور في بيان مقتضب، إن قرار تعليق الدراسة جاء بعد التشاور مع مراقب التربية والتعليم بالبلدية عاشور عبدالجليل، وكذلك رئيس المجلس التسييري فتحي عيسي، وذلك نظرا لهطول الأمطار وتجمعها أمام مؤسسات تعليمية عدة.

وسوق الجمعة، فقد أوضحت مراقبة التربية والتعليم بالمدينة إن قرار تعليق الدراسة يتعلق فقط بالمدارس التي تعاني من تراكم مياه الأمطار أمام مداخلها ما يصعب عملية الوصول إليها، فيما تستمر الدراسة في باقي المدارس.

وبدورها، أشارت مراقبة التربية والتعليم في عين زارة إلى أن القرار جاء حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين، على أن تعود الدراسة يوم الإثنين المقبل.