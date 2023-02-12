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خبير اقتصادي: ليبيا سوق نفطي واعد وأنظار المستثمرين تتجه إليها

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

قال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات المصرية، محمد سعد الدين، أن ليبيا تتطلع إلى زيادة إنتاجها اليومي من النفط إلى 1.6 مليون برميل يوميًا، بدلًا من 1.2 مليون حاليًا بنهاية 2023، بينما ترغب في مضاعفة الإنتاج بحلول 2025.

سعدالدين وفي تصريحات صحفية أكد أن شريحة كبيرة من المستثمرين الدوليين ينظرون إلى ليبيا على أنها سوق واعد ومضمون للتنقيب عن النفط، وربما تدعم تلك الشهادات الإيجابية مساعي طرابلس.

ورجح أن تدعم تلك الاستثمارات الجديدة عملة البلاد المحلية في ظل سياسة التشديد التي يتبعها البنك الفيدرالي الأمريكي.

 

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الوطن الليبية

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