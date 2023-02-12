البرغوثي: تحديات الأمن الغذائي تُمثل هاجساً دولياً لارتباطها بمفهوم الأمن الشامل

شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي ” حسن البرغوثي” مُمثلاً لرئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي انعقد أمس السبت بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة ، بحضور رئيس برلمان عموم افريقيا ” تشيف شارومبيرا ” والأمين العام لجامعة الدول “أحمد أبو الغيط “.

وبحسب تصريح للمتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، “عبدالله بليحق” نقل “البرغوثي” خلال كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” تعازي الرئيس للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين وأدى إلى وقوع آلاف الضحايا والجرحى ،

كما نقل تحيات “عقيلة صالح” إلى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر،

وبحسب “بليحق” أكد البرغوثي خلال الكلمة على أن تحديات الأمن الغذائي أصبحت تُمثل هاجساً دولياً لارتباطها بمفهوم الأمن الشامل ،

لافتاً إلى أن مواجهة هذه التحديات في الوطن العربي أصبح قضية محورية لا يمكن تركها للظروف والمتغيرات،

كما أكد على أن وضع الأمن الغذائي العربي في ظل مُعدلات ازدياد الفجوة الغذائية يتطلب اتخاذ مجموعة من السياسات الفاعلة لبناء منظومة اقتصادية اجتماعية تُعالج قصور تنمية الإنتاج الزراعي لمعالجة العجز الغذائي.

مشيراً إلى أن الأمن الغذائي في الدول العربية يتطلب نقلة نوعية للاهتمام بالقطاع الزراعي وإعطائه الأولوية في برامج الحكومات الإقتصادية، كما يتطلب تظافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والإستقرار لتوفير مُستقبل أفضل يُلبي تطلعات الشعوب العربية في التنمية والإزدهار.

وأصدر المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس و البرلمانات العربية بيانه الختامي أقر فيه الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي تحت عنوان ” رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي ” وتضمنت التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي وكذلك التوصيات البرلمانية التي تُساهم في معالجة هذه المشكلة ومنها إيجاد بُنية تشريعية مُتطورة من أجل نظام غذائي من خلال استدامة و توطين التكنولوجيا وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية و حوكمة إدارة الموارد المائية بالإضافة إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في حل الأزمات والصراعات في المنطقة العربية .

الجدير بالذكر بأن الوثيقة التي أقرها المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس و البرلمانات العربية سيتم رفعها إلى القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية المُقرر عقدها في دولة موريتانيا..