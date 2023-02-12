الداخلية: حملة مداهمة أوكار الفساد مازلت مستمرة

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أكدت، وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، على أن القوى المشاركة في الحملة الأمنية ضد أوكار تجارة المخدرات والخمور صادر كميات كبيرة من الخمور والمخدرات بالإضافة إلى الأسلحة خلال مداهمتها في منطقتي بوهديمة والوحيشي ببنغازي.

كما أكدت الداخلية، في بيان، أنه تم إلقاء القبض على عدة مطلوبين في قضايا سابقة من عدة جنسيات.

وأكدت الوزارة، أن الحملة لازالت مستمرة للقضاء على أوكار الفساد في كامل ربوع ليبيا.

وداهمت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بمشاركة القوات المسلحة فجر السبت مصانع خمور محلية ومخازن خمور مستوردة وأوكار بيع المخدرات في منطقتي بوهديمة والوحيشي ببنغازي.

إثر ذلك أكدت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار في إزالة العشوائيات والركام للبدء في صيانة وإعمار عمارات منطقة بوهديمة بالكامل.