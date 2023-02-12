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الأوجلي: أطراف داخلية تعطل الانتخابات للحفاظ على مصالحها

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال الخبير السياسي، أيوب الأوجلي، إن مشكلة ليبيا لا تكمن في التوصل إلى توافق وإنما في قدرة المؤسسات الحالية على إلزام الأطراف المختلفة بما يجري الاتفاق حوله.

وأضاف الأوجلي في تصريح رصده موقع “الوطن” أن أطرافا داخلية بدعم خارجي تعمل على تعطيل الوصول إلى الانتخابات من أجل الحفاظ على مصالحها.

وأوضح أن إنهاء الانقسام يستلزم حواراً بين الأحزاب السياسية والقوى الوطنية وإشراك الشعب في حل الأزمة بشكل كامل للضغط على الأطراف المعرقلة، وإلا فإن كل الاتفاقات لن توصل إلى أي شيء ما دامت في حيز الأطراف المستفيدة من الأزمة والتي لن تعمل على إنهائها.

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#الأزمة الليبية أيوب الأوجلي طرابلس ليبيا

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الوطن الليبية

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