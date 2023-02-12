بلحاج: حرب رجال الجيش خلال عملية الكرامة في بنغازي ضد الإرهاب كانت حرباً مقدسة

الوطن| رصد

قال رئيس الحزب الوطني أمير الجماعة الليبية المقاتلة سابقاً عبد الحكيم بلحاج إنه على تواصل مع كل الأطراف، مشيراً إلى تواصله المباشر مع المشير خليفة حفتر أكثر من مرة، ومنوهاً في الوقت ذاته بأحقية المشير في طرح رؤاه وأفكاره أو رغبته بالترشح للرئاسة أو تبوؤ منصب عسكري.

وحول حرب الكرامة، أكد بلحاج أن حرب رجال الجيش خلال العملية في بنغازي ضد الإرهاب كانت حرباً مقدسة، كما اعتبر زيارة الفريق عبد الرازق الناظوري إلى طرابلس أنها خطوة إيجابية، مشيراً إلى أن الحل يتمثل في استيعاب المجموعات المسلحة في طرابلس وبرقة في المؤسسة الأمنية والعسكرية.

أما عن المجموعات المسلحة فأكد بلحاج أنها لا تخضع للسلطة السيادية، وأن الليبيين يعانون من الانقسام في المؤسسة العسكرية، فيما يأمل بأن تستطيع لجنة 5+5″ توحيد المؤسسة العسكرية.

وكان بلحاج قد أوضح في منشور له رصده موقع الوطن إن الأمر الواقع الذي تمثله القوات العسكرية النظامية في شرق البلاد وغربها هو واقع فرضه من أدرك أنه لا يمكن للسلاح أن يستمر في يد مجموعات تُنشَأ في كل شارع ومنطقة مجلساً عسكرياً أو مجموعة عسكرية.

هذا ودعا بلحاج للبدء في اختبار حقيقي لجميع الأطراف حول الإيفاء بتعهداتهم في مسار الإفراج عن المعتقلين وتبادل الجثامين وكشف مصير المغيبين.