هزة أرضية جديدة في مدينة المرج فجر اليوم..تفاصيل أولية

أكدت مراصد متخصصة وسكان محليون حدوث هزة أرضية فجر اليوم الأحد عند الساعة 3.46 فجرا .

وقالت المصادر أن المجسات الأقليمية تؤكد حدوث هزة أرضية خفيفة تقارب 3 درجات على مقياس ريختر في مدينة المرج، وقال سكان محليون أنها مرت بخير وسلام.

وتداولت صفحات متخصصة بالزلازل أن مركز الهزة الأرضية كان جنوب اليونان .

وحتى اللحظة لايوجد أي أنباء رسمية أو تفاصيل أوسع من قبل المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء حول حدوث هزة أرضية شرقي ليبيا .

وفي وقت سابق، نفى مدير الشؤون العلمية بالمركز الليبي للاستشعار عن بعد، الاربعاء مايتم تداوله حول ان ليبيا قد تكون مهددة بحدوث زلزال او تسونامي عقب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا منذ أيام .

وفجر الإثنين الماضي، ضرب زلزال مناطق جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر، مخلفا خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.​​​​​​​