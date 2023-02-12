بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 12 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 12 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تبقى الأجواء شتوية باردة على مناطق الشمال مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي وتكون جيدة هذا اليوم.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين لإخر وتكون جيدة هذا اليوم خاصة على( الدواخل-مناطق الجبل- وأقصى الساحل الغربي)، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد خاصة على المرتفعات الجبلية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (10-16)مْ..

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: تتكاثر السحب من مساء هذا اليوم مع إحتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر ، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد على بعض مناطق المرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (11-16)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (17- 19)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (16-19)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:49)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:52).