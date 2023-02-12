المبعوث الأممي يطالب المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية شاملة

طرابلس 12فبراير 2023 ( وال ) -طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا ” عبدالله باتيلي ” ، المجتمع الدولي بتوحيد موقفه في دعم تطلعات الشعب الليبي لإجراء انتخابات وطنية شاملة، تنفذ وفق إطار دستوري.

وجدَّد ” باتيلي ” في حسابه على موقع تويتر ، دعوة رئيسي مجلس النواب والدولة لتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال اتفاق واضح قابل للتنفيذ.

وأشار المبعوث الأممي إلى أن اجتماعه مؤخرا مع نائب رئيسة الحكومة الإيطالية وزير الخارجية ” أنطونيو تاياني ” كان بنَّاءً ، وجرى خلاله بحث التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا ، معربا عن تقديره للدعم الإيطالي المستمر لجهود الأمم المتحدة في تسهيل إجراء انتخابات خلال العام الحاليّ 2023. (وال)

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