“بسبب قصيدة، اختطفته قوات حفتر”.. منظمة رصد تطالب بالحرية للشاعر طارق القذافي

جددت منظمة رصد مطالبتها لقوات حفتر بالكشف عن مصير الشاعر الشعبي طارق ذياب القذافي وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط.

وقالت المنظمة في حسابها الرسمي إن القذافي (36 عاما) لايزال مصيره مجهولا منذ 55 يوما، بعد اختطافه على يد عناصر من قوات حفتر في 18 ديسمبر من وسط سرت، على خلفية قصيدة تنتقد حصار منطقة بوهادي جنوب المدينة.

كما حملت منظمة رصد الجرائم الليبية كذلك مسلحي حفتر المسؤلية الكاملة عن إخفاء مواطن يدعى عبد الله القذافي مطالبة بالكشف عن مصير المختطفين والمختفين قسريا وإخلاء سبيلهم دون قيد أو شرط.

وأوضحت المنظمة أن القذافي (24 سنة)، مختف قسريا منذ 165 يوما، بعد اختطافه من سرت في 30 أغسطس 2022، على يد مسلحين تابعين لكتيبة طارق بن زياد اقتادوه إلى سجن الكتيبة في بنغازي.

ودعت منظمة رصد النائب العام الليبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبعثة المستقلة لتقصي الحقائق إلى فتح تحقيق في هذه الانتهاكات والعمل على محاسبة مرتكبيها

المصدر: منظمة رصد الجرائم

