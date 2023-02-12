الطقس في ليبيا.. أجواء باردة والحرارة تصل لـ 11 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت وجود الأجواء شتوية باردة على مناطق الشمال مصحوبة بسقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الغربي وتكون جيدة هذا اليوم.

وفي منطقة (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، فتشهد هطول أمطار متفرقة من حين لآخر وتكون جيدة اليوم خصوصا على (الدواخل – مناطق الجبل – وأقصى الساحل الغربي)، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح الغد خاصة على المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 10 و16 درجة مئوية.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات)، تتكاثر السحب من مساء اليوم مع احتمال هطول أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، مع ظهور ضباب أخر هذه الليلة وصباح غد على بعض مناطق المرتفعات الجبلية.

وتكون الرياح شمالية غربية فشمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة على أغلب المناطق بين 11 و16 درجة مئوية.

Trending باتيلي: ناقشت مع المشير خليفة حفتر الأوضاع السياسية والأمنية والمجتمعية الراهنة في ليبيا

وعن طقس (الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة)، فالسماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 17 و19 درجة مئوية.

وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، السماء قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 16 و19 درجة مئوية.