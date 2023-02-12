طرابلس.. مياه الأمطار تغمر شوارع البيفي (صور)

الوطن| رصد

رغم إنفاق حكومة الدبيبة، منتهية الولاية، حوالي 127 مليار دينار على المرتبات والخدمات، إلا أن الليبيين لم يلمسوا أي تحسن على خدمات التعليم والصحة والنقل وحتى البنية التحتية.

وتداول ليبيون على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي صوار لمنطقة البيفي في طرابلس وهي تغرق بالمياه عقب سقوط الأمطار.

يسود غضب عارم بين أهالي طرابلس خلال كل منخفض جوي وبعد غرق العديد من الشوارع بمياه الأمطار، وما يتبعه من أضرار تلحق بالمركبات والمنازل والمحال التجارية، متسائلين: “أين المليارات التي أنفقت على البنية التحتية؟”.