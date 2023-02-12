اعتداء مسلح في طرابلس يفاقم أزمات «الوحدة» الليبية

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» الليبية عن تعرض عنصرين من إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية لاعتداء مسلح، مساء أول من أمس، من قبل من وصفتها بـ«مجموعة خارجة عن القانون» في العاصمة طرابلس، التي عرفت مؤخراً تفاقم التوتر الأمني، وهو ما يضاعف من أزمات حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، والتي تجاهد لضبط الأمن وحفظ الاستقرار.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن الاعتداء الذي تم خلال تأدية الموظفين عملهما في المحافظة على الأمن، أسفر عن إصابتهما بإصابات بالغة؛ استدعى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق في الواقعة، واستمعت إلى إفادة أعضاء الشرطة لتحديد مسؤولية الأشخاص الخارجين على القانون، بهدف اتخاذ ما يلزم من «إجراءات رادعة حيالهم».

من جهتها، أعلنت النيابة العامة إحالة مرتكب واقعة الاعتداء على مدير أمن مدينة المرج إلى القضاء، مشيرة إلى «ضرب أحد الأشخاص مسؤول الأمن في المدينة ما أدى إلى إصابته». فيما أعلنت مديرية أمن بنغازي عن تنفيذ حملة أمنية مشتركة مع قوات الجيش الوطني بالمنطقة الشرقية للقضاء على «أوكار الخارجين عن القانون». كما انتشرت قوات الجيش والشرطة بشكل مكثف في عدة شوارع رئيسية بالمدينة، خصوصاً المؤدية إلى منطقة بوهديمة.

إلى ذلك، أعلن جهاز الطب العسكري، التابع لحكومة الدبيبة، أن «الفرقة التي تقوم بعملها لليوم الثالث داخل الأحياء المنكوبة في محافظة هطاي بمدينة أنطاكيا التركية، تمكنت من علاج العشرات». وكانت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة قد أعلنت في وقت سابق تمكن الفريق الفني الليبي، المكلف أعمال الإنقاذ مع السلطات التركية، من انتشال 27 جثة على مدى اليومين الماضيين.