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حمزة: يجب حظر «تيك توك» في ليبيا حفاظا على الآداب العامة

تم النشر منذُ 23 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، أن حظر تطبيق «تيك توك» في ليبيا بات ضرورة وطنية للحفاظ على الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وقال حمزة في تغريدة له عبر «تويتر»: “حظر وحجب تطبيق تيك توك في ليبيا بات ضرورة وطنية ومُجتمعية تستوجبها دواعي الحفاظ على الآداب العامة والنظام العام والقيم المجتمعية والوطنية والدينية للمجتمع الليبي ولحماية حقوق وحريات المواطنين وخاصة منها حق حماية الخصوصية، ولما بات يُشكله هذا التطبيق من أخلال بالآداب العامة”.

وأضاف “نشر للتفسخ الأخلاقي في المجتمع، ولما يُشكله أيضا من خطر على فئة القُصر والشباب والمراهقين والأطفال جراء ما ينشر فيه من مواد مسيئة للغاية”.

 

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الآداب العامة القيم المجتمعية تيك توك حقوق الإنسان حمزة ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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