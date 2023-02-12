ليبيا تشارك في اجتماع وزراء الشباب بتجمع دول الساحل والصحراء

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2023

شاركت ليبيا في اجتماع وزراء الشباب لتجمع دول الساحل والصحراء (س.ص) المنعقد بالعاصمة النيجيرية نيامي بوفد يرأسه وزير الشباب فتح الله الزني وبمشاركة وزراء الشباب من دول التجمع.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الشباب أنه تم اختيار ليبيا نائبا لرئيس المجلس الوزاري في هذا الاجتماع .

وأكد وزير الشباب الليبي في كلمته خلال أشغال الاجتماع، أن الشباب قوة محركة تمتلك مؤهلات عامة من أجل التطور الاقتصادي والاجتماعي، خاصة مع وفرة الموارد بالقارة الإفريقية ودول التجمع.

وبين الوزير أن حكومة الوحدة الوطنية وضعت من ضمن أولوياتها ملف الشباب والاهتمام بقضاياهم عبر تأسيس أول وزارة مستقلة للشباب في تاريخ الدولة الليبية، فضلاً عن تنفيذ الوزارة للعديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة تيسير الزواج للشباب ومبادرة الإسكان الشبابي ومبادرة التعلّم الديمقراطي والتي شهدت تكوين أول برلمان شبابي ليبي وتأسيس المجالس المحلية للشباب.

وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بتعزيز الشراكات في مجال الشباب مع دول فضاء س ص ، ومقدماً الدعوة للوزراء بأن يكون الاجتماع القادم لمجلس وزراء الشباب بتجمع دول الساحل والصحراء في العاصمة طرابلس أكتوبر القادم .