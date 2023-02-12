البرغوثي: الأمن الغذائي أضحى قضية محورية في الوطن العربي

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب، حسن البرغوثي، في مشاركته في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي والمجالس والبرلمانات العربية، أن تحديات الأمن الغذائي أصبحت تُمثل هاجساً دولياً لارتباطها بمفهوم الأمن الشامل، لافتاً إلى أن مواجهة هذه التحديات في الوطن العربي أضحى قضية محورية لا يمكن تركها للظروف والمتغيرات.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، في بيان له، أن البرغوثي شارك في أعمال المؤتمر كممثل لرئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح.

وأكد البرغوثي على أن وضع الأمن الغذائي العربي في ظل مُعدلات ازدياد الفجوة الغذائية يتطلب اتخاذ مجموعة من السياسات الفاعلة لبناء منظومة اقتصادية اجتماعية تُعالج قصور تنمية الإنتاج الزراعي لمعالجة العجز الغذائي.

وأشار البرغوثي إلى أن الأمن الغذائي في الدول العربية يتطلب نقلة نوعية للاهتمام بالقطاع الزراعي وإعطائه الأولوية في برامج الحكومات الاقتصادية، كما يتطلب تظافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار لتوفير مُستقبل أفضل يُلبي تطلعات الشعوب العربية في التنمية والازدهار.

وكان قد أصدر المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بيانه الختامي أقر فيه الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي تحت عنوان “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي” وتضمنت التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي.

كما تضمنت الوثيقة التوصيات البرلمانية التي تُساهم في معالجة هذه المشكلة ومنها إيجاد بُنية تشريعية مُتطورة من أجل نظام غذائي من خلال استدامة وتوطين التكنولوجيا وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية وحوكمة إدارة الموارد المائية بالإضافة إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في حل الأزمات والصراعات في المنطقة العربية.

الجدير بالذكر بأن الوثيقة التي أقرها المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية سيتم رفعها إلى القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية المُقرر عقدها في دولة موريتانيا.