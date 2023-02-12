الزائدي: ليبيا بخارطتها السياسية والسكانية الحالية قد لا تكون موجودة بعد وقت قصير

دعا المحلل السياسي مصطفى الزائدي، النخب الليبية إلى توحيد صفوفها، والعمل على إيجاد حل للأزمة الليبية، محذرا من أن ليبيا بخارطتها الحالية قد لا تكون موجودة خلال وقت قصير.

كتب قائلًا على فيسبوك اليوم: “السؤال المجمع عليه متى نخرج من الأزمة؟ لا أحد لديه إجابة، ولا أحد يمتلك أصلا أوراقًا تمكنه من الإجابة، الحقيقة أن مصممي الربيع العربي لم يضعوا بعد خارطة الوضع النهائي للمنطقة، لذلك نرى نفس التخبط في العراق وسوريا ونرى الضغط القوي لإعادة تأزيم تونس ومصر والجزائر”.

أضاف قائلًا: “لا سبيل لنا إلا أن نفتك بلادنا من بين أنياب الوحش، هذا لن يتحقق بالخطابات المتخشبة والشعارات الخادعة، ولا بمحاولات إحياء جسد من سموا أنفسهم الثوار المتحلل، بل بتوحيد النخب الليبية على قاعدة إستعادة الوطن وليس الصراع على الحكم، وفقا لتطلعات الجميع نحو المستقبل وليس انطلاقا من خلفيات الصراع في الماضي الحقيقة التي يحاول البعض تجاهلها أن ليبيا بخارطتها السياسية والسكانية قد لا تكون موجودة بعد وقت قصير”.