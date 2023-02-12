البرغوثي: تحديات الأمن الغذائي في الدول العربية تحتاج مواجهة

شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان العربي ” حسن البرغوثي ” مُمثلاً لرئيس مجلس النواب في أعمال المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي انعقد السبت بمقر جامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة ، بحضور رئيس برلمان عموم أفريقيا ” تشيف شارومبيرا ” و الأمين العام لجامعة الدول “أحمد أبو الغيط “.

واستهل ” حسن البرغوثي ” كلمته التي ألقاها نيابة عن رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح ” بنقل تعازي الرئيس للشعبين السوري والتركي في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلدين وأدى إلى وقوع آلاف الضحايا والجرحى ، كما نقل تحيات عقيلة إلى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر ، وأكد ” البرغوثي “خلال الكلمة على أن تحديات الأمن الغذائي أصبحت تُمثل هاجساً دولياً لارتباطها بمفهوم الأمن الشامل ، لافتاً إلى أن مواجهة هذه التحديات في الوطن العربي أضحى قضية محورية لا يمكن تركها للظروف والمتغيرات.

كما أكد على أن وضع الأمن الغذائي العربي في ظل مُعدلات ازدياد الفجوة الغذائية يتطلب اتخاذ مجموعة من السياسات الفاعلة لبناء منظومة اقتصادية اجتماعية تُعالج قصور تنمية الإنتاج الزراعي لمعالجة العجز الغذائي ، مشيراً إلى أن الأمن الغذائي في الدول العربية يتطلب نقلة نوعية للاهتمام بالقطاع الزراعي وإعطائه الأولوية في برامج الحكومات الإقتصادية، كما يتطلب تظافر الجهود في سبيل ترسيخ الأمن والإستقرار لتوفير مُستقبل أفضل يُلبي تطلعات الشعوب العربية في التنمية والإزدهار .

وأصدر المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس و البرلمانات العربية بيانه الختامي أقر فيه الوثيقة التي أعدها البرلمان العربي تحت عنوان ” رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي ” وتضمنت التحديات التي تواجه الأمن الغذائي العربي وكذلك التوصيات البرلمانية التي تُساهم في معالجة هذه المشكلة ومنها إيجاد بُنية تشريعية مُتطورة من أجل نظام غذائي من خلال استدامة و توطين التكنولوجيا وتطبيق مفهوم الزراعة الذكية و حوكمة إدارة الموارد المائية بالإضافة إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية في حل الأزمات والصراعات في المنطقة العربية .

الجدير بالذكر بأن الوثيقة التي أقرها المؤتمر الخامس للبرلمان العربي و رؤساء المجالس و البرلمانات العربية سيتم رفعها إلى القمة العربية التنموية الإقتصادية والإجتماعية المُقرر عقدها في دولة موريتانيا.