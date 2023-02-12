ارتفاع الدولار أمام الدينار في السوق الرسمية

العنوان-طرابلس

أظهرت أسعار أبرز العملات الدولية المتداولة في السوق الرسمية تباينا أمام الدينار، اليوم الأحد، مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

وبحسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي، ارتفع متوسط سعر الدولار إلى 4.80 دينار مقابل 4.78 دينار الخميس.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.78 دينار مقابل 5.79 دينار أمس، وهبط سعر اليورو عند 5.12 دينار مقابل 5.14 دينار.

في حين ثبت سعر الريال السعودي عند 1.27 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، وتراجع سعر الدينار التونسي إلى 1.53 دينار مقابل 1.54 دينار الخميس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.