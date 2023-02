ليبيا – أكد مدير المكتب الإعلامي لجهاز النهر الصناعي صلاح الساعدي أن منظومة السرير- سرت- تازربو- بنغازي يتجاوز طولها 1000 كم من الأنابيب ويوجد بها مساران؛ مسار تازربو_بنغازي، ومسار السرير_سرت والمساران يغذيان خزان التجميع والموازنة أجدابيا.

الساعدي قال في تصريح لشبكة “لام” إنه توجد أنظمة لمراقبة الأنابيب والتأكد من مدى سلامتها وضمان جودتها.

وبيّن أن منظومة المراقبة الصوتية كشفت عن مجموعة من الأنابيب تعرضت للتهالك الطبيعي، وكان من الضروري إجراء تدخل سريع حتى لا ينفجر أحد الأنابيب ويسبب مشكلة أكبر.

وأوضح أن عملية الصيانة تم تأجيلها عدة مرات منذ أكثر من عام بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.

وتابع: “الآن وبعد استقرار الوضع الأمني في كافة المناطق المحيطة بمنظومات النهر الصناعي أصبح من الضروري إجراء عمليات الصيانة، سنضطر لخفض إنتاج مسار بنغازي لإجراء عمليات الصيانة”.

ولفت إلى أنه حسب الخطة الموضوعة فإن فترة أعمال الصيانة تحتاج إلى أكثر من 30 يومًا.

Shares

The post داعيًا للتدخل السريع.. الساعدي: منظومة المراقبة كشفت عن أنابيب للنهر تعرضت للتهالك الطبيعي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية