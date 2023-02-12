القاهرة 12 فبراير 2023 م ( وال ) – قرر المؤتمر الخامس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، رفع الوثيقة البرلمانية التي اعتمدها تحت عنوان “رؤية برلمانية لتعزيز الأمن الغذائي العربي”، إلى القمة العربية المقبلة على مستوى القادة العرب، لكي تكون تحت نظر جامعة الدول العربية للاسترشاد بها في إعداد الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي التي […]

ظهرت المقالة بمشاركة ليبية المؤتمر الخامس للبرلمان العربي يرفع وثيقة حول تعزيز الأمن الغذائي العربي إلى القمة العربية القادمة أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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