هلال شهر شعبان في سماء ليبيا 20 فبراير

أعلن المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، ظهور هلال شعبان فوق سماء ليبيا، فلكياً، عند غروب الشمس يوم الإثنين 20 فبراير الجاري.



وقال المركز، في تقرير بشأن حساب بداية شهر شعبان للسنة الهجرية 1444، إن زمن الاقتران فلكياً، لشهر شعبان سيكون يوم الإثنين 20 فبراير الجاري، في تمام الساعة 04: 9 صباحا في بعض المدن الليبية وبعض دول العالم التي تشترك مع ليبيا في جزء من الليل، كل حسب توقيتها المحلي.

وبحسب المركز، فإن هذه البداية الفلكية لهذا الشهر واحدة في دول العالم كافة، حسب التوقيت العالمي، وتحدث في أي لحظة من اليوم ولا تعتمد على الموقع الجغرافي.

ولفت إلى أن زمن وزوايا اتجاه غروب كل من الشمس والقمر وزمن المكوث والعمر وقوس الرؤية وقوس النور والارتفاع عن الأفق للقمر عند غروب الشمس، سيكون يوم الإثنين 20 فبراير الجاري، في بعض المدن الليبية وبعض دول العالم.