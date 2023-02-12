بعيو: لو كان إهدار المليارات كافياً لإعمار البلاد لكنا في حقبة فبراير ننافس دبي

أكد رئيس المؤسسة الليبية للإعلام الملغاة، محمد عمر بعيو، أنه لو كان إهدار المليارات كافياً لإعمار البلاد لكانت ليبيا في حقبة فبراير تنافس دبي.

وقال بيعو، في منشور له عبر «فيسبوك»: “لو كان إهدار المليارات كافياً لإعمار البلاد لكانت ليبيا في حقبة فبراير تنافس دبي، العِبرة ليست في كثرة الصرف بل في حُسن التصرف، ولا في زيادة الإنفاق”.

وأضاف “العبرة في الحكم الرشيد الذي لا يسيطر عليه شذاذ الآفاق، في بنغازي يتأسس نموذج جديد للإعمار أرجو أن ينجو من سرطان الفساد”.