طب الطوارئ: الفريق الليبي في تركيا يُنقذ سيدة بعد 151 ساعة تحت الأنقاض

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2023

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم أن الفريق الليبي الذي يساعد في عمليات الإنقاذ بتركيا تمكن من إنقاذ سيدة سورية بعد أن بقيت تحت أنقاض الزلزال المدمر لمدة 151 ساعة.

وأكد مركز طب الطوارئ والدعم عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أن فريق الإنقاذ الليبي بمقاطعة هاتاي المنكوبة جنوب تركيا تمكن اليوم الأحد من إنقاذ سيّدة سورية تبلغ من العمر 50 سنة كانت تحت الركام لمدة 151 ساعه.

وبين المركز أن الفريق بدأ عملية الإنقاذ منذ يوم أمس السبت وذلك لصعوبة الوصول للطوابق الأرضية في المباني المتضررة وأشار إلى أنه تم إسعاف السيدة في المستشفى الميداني.