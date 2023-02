ليبيا – قال المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم “مالك مرسيط” إن الفريق التابع لمركز طب الطوارئ والدعم في تركيا، أنشأ مستشفى ميدانيًا داخل مستشفى أنطاكيا العام لمساندة الفريق الطبي التركي في استقبال جرحى الزلزال.

مرسيط أوضح في تصريح لشبكة “لام” أن الفريق أسعف عدد حالات فاق الـ30 حالة.

وأشار إلى أن هناك مجموعة توجهت لمنطقة هكاي لمساندة هيئة السلامة الوطنية وجهاز البحث الجنائي في عمليات البحث عن ناجين.

ولفت إلى أن الفريق التابع للمركز انتشل ما يقارب 6 جثث من تحت الأنقاض، منوهًا إلى أنه ما زال فريق الإنقاذ الليبي مستمرًا في مهامه الموكلة إليه.

وأكد أن الفريق الليبي للدعم والإنقاذ هو الفريق العربي الوحيد الذي أنشأ مستشفى ميدانياً عربياً في مدينة أنطاكيا، من بين عدة فرق من كافة الدول.

وشدد أن المركز على استعداد للتوجه لسوريا وتقديم المساعدة وذلك بعد أن يتم التنسيق مع السلطات السورية.

Shares

The post مركز طب الطوارئ: الفريق الليبي هو الفريق العربي الوحيد الذي أنشأ مستشفى ميدانياً عربياً بمدينة أنطاكيا first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية