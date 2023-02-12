حمزة: يجب حظر “تيك توك” في ليبيا حفاظا على الآداب العامة

أكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أحمد حمزة، أن حظر تطبيق «تيك توك» في ليبيا بات ضرورة وطنية للحفاظ على الآداب العامة والقيم المجتمعية.

وقال حمزة في تغريدة له عبر «تويتر»: “حظر وحجب تطبيق تيك توك في ليبيا بات ضرورة وطنية ومُجتمعية تستوجبها دواعي الحفاظ على الآداب العامة والنظام العام والقيم المجتمعية والوطنية والدينية للمجتمع الليبي ولحماية حقوق وحريات المواطنين وخاصة منها حق حماية الخصوصية، ولما بات يُشكله هذا التطبيق من أخلال بالآداب العامة”.

وأضاف “نشر للتفسخ الأخلاقي في المجتمع، ولما يُشكله أيضا من خطر على فئة القُصر والشباب والمراهقين والأطفال جراء ما ينشر فيه من مواد مسيئة للغاية”.