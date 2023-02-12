وزارة النفط.. مصادر مستندية تدعم نقد الاتفاق الموقع مع شركة إيني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 February, 2023

أعلنت وزارة النفط والغاز تفاصيل إضافية تدعم موقف الوزارة الناقد لتوقيع المؤسسة الوطنية للنفط اتفاق مع شركة إيني بقيمة 8 مليارات دولار.

واستندت وزارة النفط والغاز عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إلى مصادر مستندية تؤكد أنّ جدول وبرامج مشاريع التطوير لمنطقة العقد م ن 41 وبعض القطع الأخرى والتي تم الاتفاق عليها في سنة 2008م وكذلك مناطق عقود أخرى تتعدى قيمتها 27 مليار دولار وتشمل تطوير كل الاكتشافات الغازية الغير مطورة والبالغ عددها تسعة اكتشافات ودراسة إنشاء معمل تسييل للغاز بمليتة وتطوير عدد من الاكتشافات النفطية والغازية البرية في الجنوب وشرق ليبيا وبرامج إستكشافية.

وبينت وزارة النفط أن هذه المعطيات تؤكد أن الاتفاق سنة 2008م كان يحوي مشاريع متعددة وبقيمة تفوق ما أُعلن عنه من قبل المؤسسة الوطنية للنفط منذ أيام والذي أشار إلى أنّ قيمة الإستثمار وهي 8 مليار دولار لم يسبق إبرامها منذ 25 سنة، مع ملاحظة أن مبلغ 8 مليار دولار سيتم مناصفة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.