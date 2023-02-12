ضبط مواطنين في منطقة بوهديمة يمتهنان السطو المسلح

العنوان-بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، القبض على تشكيل عصابي مكون من شخصين ينتحلان صفة أمنية في السطو على المواطنين.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن مركز شُرطة الحدائق تمكن من ضبط شخصين قاما بالسطو على مواطن وسلبه مبلغا ماليا بمنطقة بوهديمة.

وأوضح البيان أن ذلك جاء استجابةً لشكوى مواطن من سكان منطقة بوهديمة ضد شخصين قاما بالاعتداء عليه وسلبه مبلغا ماليا.

وأشار البيان إلى أن الشخصين كانا يستقلان مركبة آلية نوع أفانتي بيضاء اللون معتمة ولا تحمل اللوحات المعدنية.

وقال البيان: أن “رئيس المركز، العميد رمضان الزاوي، أصدر تعليماته بسرعة انتقال أعضاء المركز وضبط المركبة”، ولفت البيان تم ضبط المركبة وعلى متنها شخصين وضُبطت بحوزتهما سلاح أبيض نوع “ساطور” وجهاز لاسلكي يدوي، وقنينة بها مواد مسكرة وقناع وجه وغطاء رأس عسكري.

وبالاستدلال مع المتهمين تبين أن الأول يُدعى ص.ط.ع من مواليد 2005 والثاني يُدعى م.أ.أ من مواليد 2006 وتبين أنهم أشخاص مدنيون وأفادوا بأنهم يستغلون الضبطيات التي بحوزتهم في إيهام المواطنين بأنهم يتبعون جهة أمنية واعترفا بما نُسب إليهما وأُحيلوا إلى النيابة العامة.