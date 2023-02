الحامي: المشري لم يعرض علينا التعديل الدستوري المُقَّر من البرلمان لمناقشته

ليبيا- أكدت عضو مجلس الدولة الاستشاري نعيمة الحامي عدم طرح التعديل الدستوري المُقر من البرلمان للنقاش بين أعضاء المجلس أو عرض نصوصه.

الحامي أوضحت في تصريحات لصحيفة “القدس العربي” تابعتها صحيفة المرصد أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أشار لتسلمه مقترح التعديل من دون أن يقوم بطرحه للمناقشة مع الأعضاء.

وتوقعت الحامي عرض التعديل الأخير في الجلسة المقبلة للمجلس، أي بعد نحو أسبوعين، مشيرة لمخالفته الواضحة لما اتُفق عليه في القاهرة.

